O Benfica informou que os bilhetes para o jogo das meias-finais da Taça CTT, no próximo dia 26, com o Moreirense, serão colocados à venda esta quarta-feira nos locais habituais.Os ingressos para o encontro que se disputa no Estádio do Algarve, e que custam 5, 10 e 15 euros, serão disponibilizados, em primeiro lugar (quarta-feira), para detentores de Red Pass, depois (quinta-feira) para sócios e, por último (a partir de sexta-feira), para o público em geral.

Autor: Pedro Ponte