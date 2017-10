Durante o dia de ontem, o Benfica anunciou que ainda há bilhetes para o encontro com o Manchester United, mas a verdade é que os ingressos devem ‘desaparecer’ ainda hoje. A casa do Benfica de Londres também anunciou, através das redes sociais, que está a vender bilhetes para a partida a disputar em Old Trafford.Entretanto, os encarnados adiantaram também a venda de bilhetes para o encontro com o V. Guimarães, que será disputado no dia 5 de novembro. Os sócios e simpatizantes podem comprar na bilheteira do Estádio da Luz e nas casas do Benfica, com os preços a variarem entre os 15 e os 30 euros.