O plantel do Benfica treinou-se na manhã desta segunda-feira, num dos campos secundários do centro de estágio do Seixal, afinando a estratégia para o encontro com o Borussia Dortmund, terça-feira, às 19.45 horas.Em dia de anivernásio de Luisão, que completa 36 anos, os jogadores mostraram boa disposição.Sem Grimaldo, Lisandro López e Jonas, Rui Vitória contou com a presença de 23 jogadores, com destaque para os reforços de inverno, Pedro Pereira, Hermes e Filipe Augusto.

Autor: Nuno Martins