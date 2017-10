Olhando para aquilo que têm feito Sporting e FC Porto no que respeita à marcação de bolas paradas nos primeiros jogos da temporada, é fácil perceber que o número de golos alcançados tem ajudado no bom momento das duas equipas. É que, comparando com os dois golos do Benfica nestas situações, leões e dragões aproveitam o dobro, apesar de até terem menos jogos disputados em 2017/18.Ao todo, a formação orientada por Jorge Jesus marcou quatro golos no seguimento de lances ensaiados: frente a V. Guimarães (livre indireto), Estoril (livre direto), Feirense (canto) e Tondela (livre direto). Aqui não contabilizamos os penáltis, mas os leões, refira-se, marcaram duas vezes desta forma, sempre por Bas Dost.Ora, quanto ao FC Porto de Sérgio Conceição, há a registar também quatro golos de bola parada – frente a Estoril (livre indireto), Rio Ave (canto), Portimonense (canto) e Besiktas (canto).