"O melhor golo da carreira"



A fechar, o jornal inglês coloca-se na 'mente' dos adeptos do Fulham: "Os adeptos do Fulham devem questionar-se sobre onde estava este génio durante a sua breve passagem pelo oeste de Londres". O 'Mirror' vai mais longe e considera o golo de domingo, diante do Sp. Braga como o "melhor da sua carreira", um tento que, diga-se, lhe valeu o apelido de "Deus Grego" , atribuído porna sua manchete, que também é reproduzida no referido artigo.A fechar, o jornal inglês coloca-se na 'mente' dos adeptos do Fulham: "Os adeptos do Fulham devem questionar-se sobre onde estava este génio durante a sua breve passagem pelo oeste de Londres".

Já ninguém fica indiferente à veia goleadora de Kostas Mitroglou, nem mesmo a exigente imprensa inglesa. Esta segunda-feira, por exemplo, o avançado grego do Benfica é destaque no jornal 'Mirror' , num artigo no qual o referido diário aproveita para recordar a passagem falhada do dianteiro pelo Fulham, que lhe vale o estatuto de 'flop'.Contratado pelos londrinos, em janeiro de 2014, a troco de 15,2 milhões de euros, Mitroglou não deixou saudades e acabou por rumar a outras paragens, primeiro para o Olympiacos e depois para o Benfica, onde em duas temporadas soma já 45 golos em 76 partidas. Números de respeito, que lhe valem o referido destaque no 'Mirror', num artigo no qual passa em revista a sua carreira e, para mais, considera que o dinheiro gasto pelo Benfica (7 milhões de euros) "foi bem aplicado".

Autor: Fábio Lima