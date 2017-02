Em muralha que não quer cair... quanto mais força melhor. Terá sido precisamente esse o pensamento de Bressan, que esta sexta-feira, no duelo entre Benfica Chaves , conseguiu colocar um ponto final na sequência dos encarnados sem sofrer golos, que acabou por ser interrompida aos 473 minutos.No total, os encarnados estiveram sem encaixar qualquer golo em parte do encontro com o V. Setúbal (desde os 21'), deixando a baliza a zeros na totalidade dos jogos ante Nacional, Arouca, Borussia Dortmund e Sp. Braga, para lá dos 44 minutos no duelo com o Chaves. De referir que na partida de Braga o guarda-redes foi Júlio César, tendo a baliza das águias ficado à guarda de Ederson nos restantes encontros.

Autor: Fábio Lima