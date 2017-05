André Horta voltou ontem a ser titular, a décima vez na época de estreia pela equipa principal do Benfica e, por isso, tem direito a um prémio de 50 mil euros. Quando assinou pelas águias, ficou contemplado no contrato que se tal se verificasse, o médio teria direito a esta recompensa, o que acabou por se cumprir já na derradeira jornada do campeonato.

O médio termina assim a época, como iniciou, nas primeiras opções do técnico que ontem o chamou várias vezes ao banco para dar instruções. O próprio corrigiu posicionamentos dos colegas, mostrando uma postura de líder. Contudo, o jogador terminou o encontro com algumas dificuldades físicas, após um lance disputado com um adversário.