O Borussia Dortmund já não contava com Mario Götze e, agora, ficou a saber que terá de tentar o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões sem a contribuição de Marco Reus. O médio ofensivo, de 27 anos, lesionou-se este sábado no duelo com o Bayer Leverkusen e, segundo Thomas Tuchel, é já carta fora do baralho para o duelo de quarta-feira, no qual os alemães tentarão reverter uma derrota por 1-0 averbada na Luz."É uma grande perda. No início do jogo, o Marco foi um dos jogadores que esteve em destaque, assumiu a responsabilidade, esteve sempre alerta. Tem estado incrivelmente estável nas últimas semanas, tem jogado a um nível muito elevado e é um elemento importante a ter em campo. O facto de não poder jogar na quarta-feira é uma tremenda perda e acaba por tirar brilho a esta vitória", lamentou Thomas Tuchel.

Autor: Fábio Lima