Sempre ativo nas redes sociais, o Borussia Dortmund convidou esta terça-feira os adeptos do Benfica que tenham seguido para ver o jogo deste quarta-feira na Alemanha a visitar o museu do clube. É que o adversário das águias mantém estimada uma camisola de Eusébio, utilizada na... goleada (5-0) que o Borussia impôs às águias, em jogo da então denominada Taça dos Campeões Europeus.

"Hey adeptos do Benfica? De visita a Dortmund? Vejam a camisola de Eusébio em 1963 no estádio", provocaram os alemães, através do Twitter.



Hey @slbenfica_en supporters! Visiting Dortmund? Catch a glimpse of Eusébio’s 1963 jersey in Borussia Dortmund’s #BORUSSEUM in the stadium! pic.twitter.com/IZY35Blqgk

— Borussia Dortmund (@BVB) 7 de março de 2017

Autor: Filipe Pedras