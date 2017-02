Continuar a ler

O Benfica não deixou os alemães sem resposta. "Tentamos fazer as nossas próprias festas. Boa sorte para o vosso jogo da Taça desta noite. Nós também temos um!", remataram as águias, com o mesmo piscar de olho, aludindo a um encontro que



Os tricampeões nacionais jogam no terreno do Borussia Dortmund no próximo dia 8 de março, em jogo relativo à segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O Benfica está em vantagem, depois da vitória por 1-0 no primeiro jogo. O Benfica não deixou os alemães sem resposta. "Tentamos fazer as nossas próprias festas. Boa sorte para o vosso jogo da Taça desta noite. Nós também temos um!", remataram as águias, com o mesmo piscar de olho, aludindo a um encontro que acabaria por nem se realizar Os tricampeões nacionais jogam no terreno do Borussia Dortmund no próximo dia 8 de março, em jogo relativo à segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O Benfica está em vantagem, depois da vitória por 1-0 no primeiro jogo.

O Borussia Dortmund fez questão de dar os parabéns ao Benfica pelo seu 113º aniversário. Através da sua conta do Twitter, e sempre em tom bem humorado, alertam as águias para o facto de que, na próxima semana, não haverá tantos sorrisos."Parabéns! Vemo-nos na semana que vem, mas não esperem propriamente uma festa", partilharam os adversários das águias, com um piscar de olho no final da tirada.

Autor: Filipe Pedras