A quatro dias do regresso aos jogos oficiais depois da paragens de inverno, o Borussia Dortmund parece estar já totalmente afinado. Esta terça-feira, diante do Paderborn, o adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões goleou por 6-1, naquele que é um resultado moralizador para o duelo de sábado, diante do Werder Bremen.Gonzalo Castro (22'), Marco Reus (37'), Mario Götze (63'), André Schürrle (68' e 84') e Raphaël Guerreiro (81') fizeram os golos da equipa comandada por Thomas Tuchel, isto num encontro no qual o internacional português foi lançado em campo aos 64', para o lugar de Shinji Kagawa. De resto, deste encontro convém igualmente realçar uma possível grave lesão de Sven Bender, logo aos 19 minutos, que forçou a substituição.

Autor: Fábio Lima