So könnten sie spielen! // This is how they might line-up for #slbbvb pic.twitter.com/ObPfcCgpMe — Borussia Dortmund (@BVB) 13 de fevereiro de 2017

O Borussia Dortmund publicou no Twitter um possível onze do Benfica para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, agendada para terça-feira."É assim que eles deverão jogar": foi com este mote que o clube alemão lançou uma fotografia com as equipas prováveis para amanhã. Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf e Eliseu; Fejsa, Pizzi, Salvio e Cervi; Jonas e Mitroglou foram os eleitos pelo B. Dortmund para representar as águias. Uma equipa que, refira-se, não deverá andar muito longe daquela que Rui Vitória irá escalonar para o encontro na Luz...