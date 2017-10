Continuar a ler





A saída do Sporting não foi pacífica para os adeptos leoninos - "um grupo de adeptos quis falar comigo, mas eu pensei que me queriam fazer mal. Foram atrás de mim, assustei-me, peguei no carro e fui-me embora", lembrou. Tudo porque 'forçou' a saída para o Galatasaray após ter pedido outras condições aos leões. "Eles acharam que não devia ganhar isso, queriam aumentar-me uma coisa insignificante. Eu exigi sair com a condição de que o Sporting ganhasse bom dinheiro com a minha venda", concretizou.



O FC Porto de Sérgio e a "máquina" Danilo



Na terça-feira, o Leipzig vai medir forças com o FC Porto em jogo da Liga dos Campeões e Bruma não espera um jogo fácil.



Foi Jesualdo Ferreira quem o promoveu da equipa B para a principal. "Começou a dizer-me que era cagão, que não sabia dominar uma bola, porque a recebia de costas e ele queria que eu rodasse logo para a frente. Na equipa B era rei, mas ali vi que o futebol não era tão fácil como pensava. Lançou-me contra o Marítimo. Estava nervoso e perdi logo a primeira bola; depois fintei um e o estádio gritou e ganhei confiança. Aos 45', substituiu-me e pensei que tinha acabado ali. (...) Na jornada seguinte entrei contra o Gil Vicente e fiz o primeiro golo. O Jesualdo foi muito importante na minha carreira", assumiu.

É o mais novo de 10 irmãos, perdeu o pai em criança, passou fome, mas o futebol virou-lhe a vida do avesso. Bruma, a alinhar atualmente no Leipzig, trocou Bissau por Lisboa aos 12 anos depois de ter sido 'descoberto' pelo empresário Catió Baldé e, aquele que estava prestes a tornar-se aposta na formação do Benfica, acabaria por se vestir de verde e branco."Não sei bem [porque não ficou no Benfica]. Lembro-me que antes do primeiro treino caí na bicicleta do filho do Catió e esfolei-me todo. Fui treinar com ligaduras nos braços e nas pernas e não parei de correr. Disseram logo para eu ficar no Seixal. Pouco depois, o Catió veio buscar-me e disse-me que íamos ao Sporting, que era melhor. Nem fomos a casa. Fui diretamente do Seixal para Alcochete com a mala no carro. O Aurélio Pereira e o Jean Paul quiserem logo que ficasse no Sporting. Só depois disso é que o Catió me disse que o Benfica me tinha dispensado. Fiquei um pouco triste porque estava a começar a gostar do Benfica. (...) Mas eu era sportinguista e percebi que há males que vêm por bem. (...) Alcochete é a minha casa e ainda hoje sofro pelo Sporting. Quero que sejam campeões", afirmou o extremo em entrevista à 'Sábado'.