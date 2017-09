Bruno Costa Carvalho, um dos rostos da oposição a Luís Filipe Vieira que, inclusivamente, chegou a ser candidato à presidência do Benfica (em 2009), aproveitou o período de intervenções dos sócios para deixar algumas críticas à estrutura encarnada."Espero que o senhor nunca se farte de ganhar, mas devia contar mais com Rui Costa. A estrutura tem de acordar", atirou, perante os aplausos de muitos dos adeptos. A referência a Nuno Gomes, que deixou o cargo de diretor da formação do clube, também provocou muitos aplausos a Bruno Costa Carvalho.Refira-se que, a cada crítica à direção por parte de um sócio, alguns contestatários respondiam sempre com aplausos.