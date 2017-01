Continuar a ler

O antigo defesa dos encarnados é o sexto reforço do conjunto de Porto Alegre, que anteriormente anunciara já as contratações de dos laterais Léo Moura e Leonardo, do médio ofensivo Michel e dos atacantes Jael e Beto da Silva. Para fechar o plantel, o Grémio tenta ainda contratar mais um defesa central. Bruno Cortez vai lutar por uma vaga na equipa treinada por Renato Portaluppi, com Iago e Marcelo Oliveira.

Bruno Cortez. Lembra-se dele? O lateral-esquerdo que Jorge Jesus fez questão de pedir emprestado ao São Paulo e, sete jogos depois de aterrar na Luz, estava de volta ao Brasil, para novo empréstimo ao Criciuma? Esse mesmo. Não deixou saudades no Benfica - nem no futebol português - andou 'perdido' no Japão (Albirex Niigata) e, de repente, aos 29 anos, volta ao topo do futebol brasileiro, para representar o Grémio de Porto Alegre.Revela o 'globoesporte.com', que o lateral-esquerdo rescindiu contrato a meio da semana com o São Paulo, clube ao qual, aparentemente, ainda se encontrava vinculado e foi oficializado na tarde deste sábado, sendo opção, inclusive, no jogo de preparação de equipa gaúcha, frente ao Aimoré. O contrato é válido até ao final de 2017, mas inclui uma cláusula, que poderá ser acionada por qualquer das parte, que prevê o seu prolongamento.

Autor: João Lopes