Bruno de Carvalho diz que entrevista de Vieira "é de um perfeito idiota"

Na entrega dos prémios 'Rugidos de Leão', em Leiria, Bruno de Carvalho criticou duramente as intervenções de Luís Filipe Vieira na entrevista de ontem à BTV - o presidente do Benfica, recorde-se, afastou o Sporting do título e disse que os leões já perderam com a aliança com o FC Porto. O líder verde e branco afirmou que as declarações que ouviu foram de "um perfeito idiota"."Não vou chamar-vos nomes, os sportinguistas têm de fazer escolhas e eu vou estar atento. Sermos exigentes, sim. Estarmos atentos, sim. Sermos bipolares ou estúpidos, não. Ontem fui brindado com um chorrilho de disparates e uma das coisas que se disse era que não falava com o treinador. É verdade que não ando de pijama pela Academia a comer batatas fritas, muito menos com uma câmara de TV, o que não significa que o presidente e o treinador não estejam em sintonia naquilo que é verdadeiramente o objetivo do Sporting, ser campeão. Ninguém tem escondido isso. Este senhor foi mal aconselhado", começou por dizer Bruno de Carvalho na sua intervenção, acrescentando: "A entrevista que ouvi ontem é de um perfeito idiota. Cada vez tenho mais orgulho em ser do Sporting pois não gostaria de ser representado por semelhante pessoa. Não me volte a entrar em casa, da próxima vez não vou ser tão meiguinho."Em seguida, o presidente verde e branco lançou suspeitas sobre a relação entre Vieira e Rui Vitória: "Talvez um dia mereça que diga em público o que ele anda a dizer do Rui Vitória mas não o vou fazer por uma questão de respeito ao Rui Vitória e por uma questão de me importar com a casa dos outros. Aconselho este senhor a recuar. Já lhe disse que não o convidei para minha casa, é bom que não entre pela porta dentro. Os réis-sóis estão no caminho da decadência e é bom que perceba que a informação não está toda só de um lado. Quero dizer aos meus jogadores que tem sido um prazer e um orgulho tremendo verificar o que é espírito de atitude e compromisso com objetivos. É o que muita gente não percebe. No final vamos dar resposta a este senhor quando ele diz que não vamos ganhar nada. A resposta vai ser dada dentro das quatro linhas e fora das quatro linhas. Começa a dizer que existem árbitros que acabam carreiras e vão para clubes. Devia estar contente, foi o pioneiro com o António Rola. Não nos esquecemos do passarinho que está lá dentro."

Autor: Alexandre Moita