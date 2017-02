Bruno de Carvalho sabe que o Sporting não depende só de si para conquistar o título e reconhece que é preciso muita "concentração" para esta segunda volta do campeonato."As coisas continuam difíceis. Maio vem longe, temos um conjunto muito difícil de jogos agora pela frente. Não dependemos de nós. Temos de nos concentrar muito em nós e tentar fazer o melhor. Há que continuar a perseguir o único objetivo que podemos cumprir. Temos de ser muito, muito bons", afirmou esta manhã à Rádio Renascença.Questionado sobre a possibilidade de o Benfica ganhar o tetracampeonato representar a falência do projeto de Bruno de Carvalho, o presidente do Sporting não hesitou. "Se ganhar, ganhou. É um problema que não me assiste. Fico com pena porque é um objetivo que não cumprimos, o de sermos campeões".

Autor: Sofia Lobato