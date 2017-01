Continuar a ler

O primeiro jogo da segunda volta do campeonato, que vai opor Paços de Ferreira e Moreirense, na sexta-feira, vai ser arbitrado por Manuel Mota.



Liga NOS (18.ª jornada):



- Sexta-feira, 20 jan:



Paços de Ferreira -- Moreirense, Manuel Mota (AF Braga).



- Sábado, 21 jan:



FC Porto - Rio Ave, Jorge Sousa (AF Porto).



Marítimo -- Sporting, João Pinheiro (AF Braga).



Arouca -- Boavista, Hugo Miguel (AF Lisboa).



- Domingo, 22 jan:



Feirense - Estoril-Praia, Carlos Xistra (AF Castelo Branco).



Benfica - Tondela, Bruno Esteves (AF Setúbal).



Belenenses - Vitória de Guimarães, João Capela (AF Lisboa).



Sporting de Braga -- Vitória de Guimarães, Fábio Veríssimo (Leiria).



- Segunda-feira, 23 jan:



Desportivo de Chaves -- Nacional, Tiago Antunes (AF Coimbra).



2ª Liga (23.ª jornada):



- Sábado, 21 jan:



Penafiel - Portimonense, João Mendes (AF Santarém).



Sporting de Braga B - União da Madeira, Luís Godinho (AF Évora).



- Domingo, 22 jan:



Académico de Viseu - FC Porto B, Rui Oliveira (AF Porto).



Santa Clara - Académica, Artur Soares Dias (AF Porto).



Olhanense - Famalicão, Carlos Macedo (AF Braga).



Desportivo das Aves - Vitória de Guimarães B, João Bento (AF Santarém).



Freamunde - Fafe, Luís Ferreira (AF Braga).



Gil Vicente - Vizela, Bruno Paixão (AF Setúbal).



Leixões - Cova da Piedade, Ioan Vasilica (AF Vila Real).



- Segunda-feira, 23 jan:



Sporting B - Sporting da Covilhã, Anthony Rodrigues (AF Madeira).



Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal, foi esta quinta-feira nomeado para dirigir a receção do Benfica ao Tondela, da 18.ª jornada da Liga NOS, marcado para domingo.O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol indicou o internacional Jorge Sousa para a receção do FC Porto ao Rio Ave, no sábado, enquanto, no mesmo dia, João Pinheiro vai dirigir a visita do Sporting ao Marítimo.

Autor: Lusa