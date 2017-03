Continuar a ler

Para a partida dos leões em Tondela, sábado à noite, foi nomeado Bruno Paixão, que repete o clube de Alvalade, já que esteve na partida da Taça de Portugal com o Varzim. Dirigiu esta época por uma vez o Benfica e outra o FC Porto, na semana passada na goleada por 7-0 ao Nacional.



Esta jornada marca o regresso do bracarense Jorge Ferreira, depois das ameaças de que foi alvo o restaurante do seu pai. Está nomeado para o Boavista-Marítimo, agendado para domingo à tarde.

Bruno Esteves foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para o jogo entre o Benfica e o Belenenses, que encerra a 25ª jornada da Liga NOS, na segunda-feira. O setubalense apita os encarnados pela terceira vez esta temporada, depois dos jogos com o Paços de Ferreira e com o Tondela, ambos na Luz. Dirigiu por duas vezes o FC Porto e uma o Sporting.Já a deslocação do FC Porto a Arouca, que abre a jornada esta sexta-feira, terá um árbitro internacional. Hugo Miguel foi o escolhido e fará o seu terceiro encontro dos dragões esta época, depois de Tondela e Sporting. Já esteve igualmente numa partida do Benfica e em quatro do Sporting.

Autor: Miguel Pedro Vieira