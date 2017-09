Continuar a ler

A receção dos leões ao Marítimo acontece na terça-feira a partir das 20h15, enquanto o jogo entre Leixões e Paços de Ferreira disputa-se na quarta-feira, a partir das 16 horas.A Taça CTT contabiliza quatro grupos, com Benfica, FC Porto, Sporting e Vitória Guimarães como cabeças de série em cada um deles, em função da classificação do primeiro ao quarto do campeonato da época transata.O Benfica está no grupo A, com Sporting Braga, Portimonense e Vitória Setúbal, o FC Porto no D, com Rio Ave, Paços de Ferreira e Leixões, o Sporting no B, com Marítimo, Belenenses e União da Madeira, e o Vitória Guimarães no C, com Feirense, Moreirense e Oliveirense.O Belenenses acabou por ser repescado, em função de uma desclassificação do Real Massamá - que tinha vencido a equipa do Restelo (1-0) -, por utilização irregular de Abou Touré.