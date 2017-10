Bruno Fernandes e João Félix, jogadores do Sporting e Benfica B, respetivamente, estão em destaque na última edição da revista ‘World Soccer’, como dois dos nomes a ter em conta no mundo do futebol. A publicação elegeu alguns dos jogadores que estão a dar nas vistas neste início de temporada e dá, mesmo, grande realce ao início de temporada do jogador leonino contratado por 8,5 milhões de euros ao Sampdoria, um valor que "levantou algumas dúvidas sobre as reais credencias" do médio-ofensivo. Os seis golos apontados, em 12 partidas disputadas, juntamente com o facto de ser regularmente um dos jogadores mais influentes da equipa parecem ter convencido os adeptos, mas não só.

A ‘World Soccer’ salienta que Bruno Fernandes, jogador que "despontou em Itália", já dissipou todas as dúvidas que ainda pudessem persistir e, como prova disso, é que este até "já foi chamado à Seleção principal" por Fernando Santos. Além disso, fez "esquecer Adrien", antigo capitão dos leões que foi contratado pelo Leicester, no início da temporada.

Noutro patamar Contudo, o jogador que deu nas vistas no futebol italiano não é o único português em destaque na presente edição da ‘World Soccer’. João Félix, jogador de 17 anos, também aparece referenciado como um jovem a ter em conta. A publicação faz referência ao percurso do médio que começou a carreira no rival FC Porto, mas que na altura acabou por ser dispensado, alegadamente, "por ter falta de resistência e estofo". Neste momento, este é já uma presença regular na formação secundária da equipa da Luz, ao serviço da qual até já apontou um golo e já trabalhou com a equipa principal. Claudio Ranieri, do Nantes, Simone Zaza, do Valencia, e Clinton N’Jie do Marselha são alguns dos outros nomes que devem estar no ‘radar’ dos mais clubes poderosos do futebol mundial, tendo em conta a prestação que estão a fazer neste arranque de temporada.

Autor: Valter Marques