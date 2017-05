Bruno Gomes, avançado de 20 anos, Ailton, defesa-esquerdo, de 22 anos, e Carlinhos, extremo de 22 anos, estão a caminho da Luz. Benfica e Estoril têm negociado os três jogadores, através do advogado Bruno Macedo, e o negócio pode ficar concluído muito em breve.Há, no entanto, pormenores a serem acertados, já que Bruno Gomes e Ailton não são jogadores do Estoril e o emblema canarinho terá que exercer a opção de compra até 30 de maio, para depois os poder vender, segundo nos garantiu fonte ligada ao clube e ao processo. Bruno Gomes é jogador do Internacional e Ailton do Fluminense, estando ambos cedidos ao clube português.Ailton há muito que estava a ser negociado com o Benfica, mas o facto do Estoril estar a pedir mais de 3 milhões de euros pelo jogador levou a que o negócio tivesse vivido um impasse.

Autores: Vanda Cipriano e Filipe Pedras