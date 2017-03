Continuar a ler

"O Benfica é sempre o Benfica, a dificuldade é a mesma em todos os jogos, mas estamos focados no nosso objetivo. É sempre bom repetir (o empate alcançado diante do FC Porto), mas sabemos da dificuldade. O FC Porto é o FC Porto e o Benfica é diferente, são adversários totalmente diferentes. Mas um grande é sempre um grande", disse Bruno Santos.Sobre o Benfica em concreto, o lateral brasileiro insistiu na ideia de dificuldades, algo que, em sua opinião, é comum a todos os jogos no campeonato, mas assegurou que os encarnados não lhe tiram o sono."Para mim, é tranquilo. É sempre bom jogar contra um grande, com casa cheia, os nossos adeptos a apoiar. Toda a gente gosta do estádio cheio, é sempre motivador para nós. Estou focado no nosso trabalho. Quem jogar, para mim, é indiferente", afirmou, numa reação extensiva ao seu opositor direto.Num tom tranquilo, Bruno Santos elogiou a estabilidade do Paços, considerando que "quatro jogos consecutivos sem perder, é muito bom", e relativizou sobre o papel teoricamente mais reativo que a equipa terá no jogo de sábado."Eles vão querer impor-se e nós temos de estar concentrados no nível máximo, como temos feito. Estamos sempre preparados. Pode ser o jogo que for, mas estamos sempre bem preparados. Se conseguirmos a vitória, é muito bom, mas, se empatar-mos, também é espetacular", concluiu Bruno Santos, que esta quinta-feira voltou a ter a companhia no treino de Marco Baixinho, já integrado, à semelhança de Miguel Vieira, este no arranque da semana.