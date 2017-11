Bruno Varela sentiu-se em casa no regresso à baliza do Benfica, mais de dois meses depois de ter sido titular com o Boavista, a 16 de setembro. O jovem guardião defrontou a equipa que representou em 2016/17 e mereceu o apoio dos adeptos encarnados durante toda a partida... e até mesmo antes do apito inicial.



Sempre muito aplaudido, Varela sentiu esse calor à medida que ia tendo intervenções importantes, como aos 5’ ou aos 36’. Mas foi aos 60’ que surgiu o momento alto: evitou o golo num primeiro remate de Arnold, sendo obrigado a nova intervenção face à passividade da defesa, que permitiu a recarga de Semedo. A Luz reconheceu-lhe mérito com mais palmas.