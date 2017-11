Continuar a ler

"As últimas duas épocas foram muito positivas na Liga dos Campeões. Esta não foi. Em todos os jogos podíamos ter feito algo mais. A equipa tentou deixar sempre tudo em campo, mas as coisas também não nos saíram alguma vezes. Hoje foi mais um dia. O CSKA fez dois golos, ganhou o jogo e estamos fora."



Último jogo com o Basileia



"Vamos querer encarar esse jogo para ganhar. Vai ser no nosso estádio. O Benfica tem uma história bonita na Liga dos Campeões e nós não vamos querer cumprir calendário, de forma alguma. Vamos jogar para ganhar, como sempre fazemos, e tem de ser esse o espírito."

"Neste momento estamos fora da Europa. Vínhamos com aspirações e tínhamos alguma possibilidade de, se ganhássemos e fizéssemos golos, poder decidir essa passagem com o Basileia em casa. Mas perdemos e não fizemos o melhor dos jogos. O Benfica, chegar ao fim de 5 jogos e ter 0 pontos, não é bom. Temos de nos focar no que aí vem. Temos domingo um jogo do campeonato e agora é começar a focarmo-nos nesse jogo."