De titular no arranque da temporada, Bruno Varela foi este domingo o guarda-redes preterido por Rui Vitória na hora de definir a ficha de jogo para o duelo com o Marítimo . O guardião, de 22 anos, já havia perdido a titularidade para Júlio César e agora, depois de três encontros enquanto suplente, acaba mesmo por ir para a bancada, sendo 'substituído' nos suplentes pelo belga Mile Svilar. Para lá de Bruno Varela, Rui Vitória deixou ainda de fora o defesa Douglas e o avançado Gabriel Barbosa.Refira-se que esta é a primeira vez que Svilar consta da ficha de jogo de uma partida dos encarnados desde que chegou à Luz, no defeso, proveniente do Anderlecht.

Autor: Fábio Lima