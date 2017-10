Bruno Varela já manifestou junto dos mais próximos a vontade de ser emprestado, em janeiro, se até lá continuar a ser terceira opção para a baliza do Benfica.

O erro do do guardião no Bessa valeu-lhe a perda da titularidade, que tem ficado à responsabilidade de Svilar, jovem belga, de 18 anos, que parece ter a inteira confiança do treinador das águias. A utilização deste abre, agora, pouco espaço para que Bruno Varela volte às opções. Record sabe que o guarda-redes continua focado em mostrar à equipa técnica que é uma opção válida e, apesar desta ‘despromoção’, mantém boa relação com o grupo e com o treinador, mas sente que está numa altura da carreira em que precisa de jogar com regularidade, algo que dificilmente conseguirá de águia ao peito – à exceção dos jogos da Taça de Portugal e da Taça CTT. Varela não desiste, mas está consciente das dificuldades e, por isso, prefere mudar de ares para voltar ao mesmo nível que levou os responsáveis benfiquistas a ‘resgatá-lo’ ao V. Setúbal.

Aquilo que se previa que pudesse ser uma época de sonho acabou, em pouco tempo, por se transformar num problema. Bruno Varela, de 22 anos, voltou ao clube do coração, após passagem pelo emblema sadino. Conseguiria ser titular absoluto na fase inicial da época, beneficiando da lesão de Júlio César, e foi até chamado por Fernando Santos para a Seleção Nacional, em agosto, repetindo a experiência de março, quando rendeu Anthony Lopes. Titular absoluto no Campeonato da Europa de sub-21, o guardião pretende manter-se no lote de convocáveis da equipa das quinas, mas essa é uma realidade que se prevê bastante difícil caso não atue com regularidade. Início promissor Com a saída de Ederson e os problemas físicos de Júlio César, Varela aproveitou os primeiros jogos para conseguir vários feitos. Entre eles, destaque para a conquista do primeiro troféu de águia ao peito. É que o internacional português foi titular no jogo da Supertaça, que a equipa da Luz venceu frente ao V. Guimarães. Após esse encontro, não abandonou a baliza e cumpriu outro desejo: estreou-se na Liga dos Campeões, ainda que tenha saído derrotado pelo CSKA Moscovo (1-2). Foi no jogo seguinte, frente ao Boavista, que Varela cometeu o erro que o afastou do onze e, depois, das convocatórias. Esta realidade teima em modificar-se com a aposta em Svilar que, mesmo com o erro frente ao Manchester United, que ditou a derrota das águias, manteve a confiança. E, por enquanto, ainda há Júlio César à frente.



Números



8 jogos que realizou ao serviço do Benfica, durante os quais a equipa sofreu o mesmo número de golos. Nestes encontros há apenas a registar dois desaires, frente a CSKA Moscovo e Boavista (último jogo em que foi opção).



Autor: Valter Marques