O Benfica revelou, no seu site oficial, que a BTV vai passar a divulgar, já a partir desta segunda-feira, no programa semanal 'Chama Imensa' - que está no ar há alguns meses -, "os nomes do novo Apito Dourado", mais concretamente "de quem lidera as reuniões, os nomes e quem é quem na estrutura que o FC Porto montou para a coação e controlo das entidades desportivas, no sector da arbitragem e noutros sectores."As denúnicas serão feitas ao longo das próximas semanas, com os encarnados a garantirem desde já que "os que lideravam aquela instituição [FC Porto] no tempo do Apito Dourado são precisamente os mesmos que estão agora a usar os mesmos métodos."As águias sublinham ainda que toda a informação que será divulgada "já é do conhecimento de diferentes entidades de investigação judicial" e que mais não pretende do que "levantar questões para serem esclarecidas".