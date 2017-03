O Benfica nem precisa de vencer – qualquer empate ou derrota pela margem mínima serve – o Borussia Dortmund no embate de amanhã para seguir em frente na Liga dos Campeões e assim carimbar o acesso aos quartos-de-final da prova. E se já é histórica para as águias a passagem da fase de grupos em duas épocas consecutivas, há vários outros motivos para mobilizar os encarnados em solo alemão.

Sem falar no natural prestígio europeu, a presença na fase seguinte da prova rende desde logo mais 6,5 milhões de euros, a somar aos 21,6 milhões já encaixados só até final de dezembro último, conforme explicado no Relatório e Contas. Depois, uma vitória amanhã igualaria a melhor série de sucessos seguidos nesta época (8), permitindo à equipa lançar-se para o melhor registo até agora alcançado por Rui Vitória, com as 11 vitórias seguidas da última época. O técnico poderá também fazer história como o primeiro português a chegar duas vezes consecutivas aos ‘quartos’ por uma equipa lusa.

Autor: Vanda Cipriano