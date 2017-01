O antigo internacional brasileiro Cafú foi uma das estrelas mundiais convidadas pela FIFA que marcou presença em Zurique, na gala de entrega dos prémios de The Best. Nas novas funções de observador internacional da seleção do Brasil, às ordens do selecionador Tite, acompanha de perto tudo o que se passa... em Portugal. E não se coibiu de falar sobre alguns casos particulares."Acompanho bastante o futebol português, agora que tenho mais tempo. O futebol português cresceu muito nos últimos anos e a nível de selecção, esteve na final do Europeu, com o Felipão, e agora, com Fernando Santos, foi mesmo campeão. É um futebol cada vez mais visto com respeito", disse o antigo lateral.E em Portugal, quem conhece melhor o antigo lateral do AC Milan? "Sempre tivemos muitos e bons jogadores brasileiros em Portugal. Agora, há alguns deles em destaque, pois tanto Jonas como Ederson podem estar na seleção do Brasil, sem dúvida", atirou, falando, depois, de um... português: "Conheço Nélson Semedo, sim. E pode ir longe se for ele mesmo, se não se deixar influenciar pelas comparações. Não serve comparar comigo, com Roberto Carlos ou outro qualquer. Tem de ser ele mesmo, com a sua personalidade. Mas, as características dele, sim, parecem-se muito comigo, com a forma como eu jogava, defendendo bem mas sempre muito forte no apoio ao ataque. Desejo que o Nélson Semedo possa jogar muitos e muitos jogos com o seu estilo e personalidade e fazer aquilo que eu fiz pelo futebol brasileiro", atirou o antigo internacional canarinho, campeão do Mundo em 2002 e único jogador da história do futebol a disputar três finais do Mundial (1994, 1998 e 2002).

Autor: José Carlos Freitas