Caio Secco saiu resignado com a derrota , mas garante que a exibição acabou por "dar moral" à equipa do Feirense. "É sempre difícil jogar aqui pois conhecemos a qualidade da equipa do Benfica. Viemos apostados em alcançar um resultado positivo apostando no contra-ataque mas não conseguimos. Agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo do campeonato", afirmou o guardião, à BTV, onde destacou a réplica dada pelos fogaceiros: "Todos os jogos começam 0-0 e sabíamos que íamos enfrentar uma equipa forte. Fica o gostinho de termos feito uma ótima partida, e quem sabe podiamos ter corrido um pouco mais...Fica um gosto amargo".Revelando motivado para o resto do campeonato, o brasileiro prometeu "mais trabalho". "Sabemos das dificuldades que temos no campeonato. Fazer um jogo assim dá mais moral, mas temos de manter os pés no chão. Temos de trabalhar diariamente", acrescentou.