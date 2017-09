A Câmara Municipal de Oeiras refutou as acusações de Francisco J. Marques acerca da impossiblidade de se construir a Cidade das Modalidades do Benfica em Carnaxide, explicando que já foi desencadeado o processo de alteração do Plano de Pormenor (PP) para albergar aquela obra naquele espaço."Na sequência das declarações proferidas ontem pelo diretor de comunicação do FC Porto, lançando na praça pública, de forma irresponsável, uma série de dados descontextualizados, relativos à instalação da Cidade Desportiva das Modalidades, em Carnaxide, remetemos a presente nota e reiteramos, simultaneamente, a legalidade, correção e lisura de todo o procedimento. Os mesmos documentos que Francisco Marques menciona para afirmar não ser possível a construção daquele equipamento em Carnaxide, referindo a existência de um Plano de Pormenor, de 1985, que prevê a construção de um parque de campismo naquele local, são os mesmos que dizem, de forma clara, que é possível ali acolher aquela infraestrutura, sendo necessário para o efeito alterar o referido Plano de Pormenor. Procedimento que a Câmara Municipal de Oeiras já desencadeou há meses, tendo o SL Benfica, em simultâneo, começado a desenvolver o projeto", pode ler-se num comunicado da autarquia no Facebook.A finalizar, a Câmara de Oeiras sublinha que tanto a autarquia como o Benfica efetuaram tudo dentro da legalidade: "Como deveria ser óbvio para qualquer pessoa que se debruce de boa-fé sobre este assunto, seria impensável que as duas instituições efetuassem uma visita ao terreno se 'toda a história' fosse apenas a 'meia história' ontem contada pelo diretor de comunicação do FC Porto."