O episódio ocorreu já depois do apito final e não deixou de gerar alguma confusão. Duas jovens que estavam sentadas atrás do banco de suplentes do Benfica haviam pedido a camisola de Danilo, médio brasileiro que não foi utilizado por Vitória. O jogador deslocou-se até lá e ofereceu-a, mas quem não gostou foram os adeptos vimaranenses que estavam à volta. Ao ponto de as raparigas terem sido ‘obrigadas’ a sair escoltadas por dois ‘stewards’. O médio, recorde-se, está na Luz cedido pelo Sp. Braga.