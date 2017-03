Atitude nobre e que se regista das duas equipas antes do jogo, com a oferta de uma camisola dos castores e do Benfica à Obra Social D. Sílvia Cardoso, um instituição privada de solidariedade social de Paços de Ferreira.Os capitães Marco Baixinho e Luisão foram os ‘padrinhos’ da iniciativa, contribuindo e muito para a felicidade de dois jovens com dificuldades de mobilidade.