R: Sente, então, que esta ida para o Rangers e a desvinculação do Benfica foram as melhores opções da carreira?



C – Não posso esconder que me sentia muito bem na Turquia. Estava completamente integrado no Alanyaspor e gostei muito das pessoas do clube, fiquei com pena de sair. Mas quando recebi o convite do míster Pedro Caixinha para jogar num histórico como o Rangers, não podia recusar. Tenho ambições e procuro títulos. C – Não posso esconder que me sentia muito bem na Turquia. Estava completamente integrado no Alanyaspor e gostei muito das pessoas do clube, fiquei com pena de sair. Mas quando recebi o convite do míster Pedro Caixinha para jogar num histórico como o Rangers, não podia recusar. Tenho ambições e procuro títulos.

C – Eu sabia que tinha qualidade para vingar no Benfica, a questão é que não tive oportunidades decentes para poder mostrar que podia ajudar o clube. E, sinceramente, hoje em dia vejo alguns estrangeiros a jogar mais no Benfica (pausa)... e que me deixam a pensar em tudo o que aconteceu.

Autor: Hugo Neves