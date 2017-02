Continuar a ler

"É um ponta de lança muito bom, mas não houve contactos por ele. Kalinic continua a ser a nossa primeira opção, mas não está a ser fácil", confirmou o treinador italiano. De qualquer forma, Cannavaro, com estas declarações, dá a entender que Mitroglou seria uma segunda opção para o caso do clube não conseguir contratar o croata da Fiorentina.Sobre Wayne Rooney, Cannavaro confirmou que existiu uma aproximação ao Manchester United, mas adiantou que o atacante britânico "não encaixa na forma de jogar da equipa", ao contrário do que acontece com Aubameyang. O adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, tal como os encarnados, nega a saída da estrela do Gabão. "O Borussia Dortmund quer contar com ele para a Liga dos Campeões e recusou a nossa oferta", disse Cannavaro.Com a generalidade dos mercados fechados e sem hipóteses de substituição, note-se que Luís Filipe Vieira recusou sempre cenários de saída, especialmente tratando-se de um atacante que tanta influência tem no plantel, como é o caso do camisola 11 e melhor marcador das águias esta temporada, com 20 golos apontados neste momento.