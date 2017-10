Com larga experiência no futebol português, Carlos Brito conhece bem a importância das bolas paradas no rendimento de uma equipa mas, relativamente ao Benfica, acredita que tudo se explica pelo momento vivido."Claro que a pouca competência nas bolas paradas pode explicar alguns resultados menos positivos, e a verdade é que, quando uma equipa não está bem, é através delas que se podem resolver jogos. Se o Benfica tivesse concretizado mais um ou outro lance destes, talvez não estivesse a fazer tanta diferença", diz a Record o técnico, de 54 anos, lembrando que "a competência está lá", uma vez que "o treinador é o mesmo".Há, no entanto, um fator que, para Carlos Brito, poderá estar a criar algum fosso no que respeita ao rendimento neste tipo de lances. "O Benfica perdeu o Lindelöf, que, apesar de nunca ter sido um goleador nestes lances, ajudava à qualidade da equipa nas bolas paradas. E Grimaldo, que é um bom marcador de livres, esteve muito tempo lesionado", conclui.