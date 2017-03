Carlos Lisboa foi eleito o melhor treinador do mês de fevereiro da Liga Placard, segundo a Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol (ANTB). Esta primeira distinção do técnico do Benfica, relativa ao prémio ANTB e criado em janeiro, deve-se ao registo de oito vitórias, em nove jogos na Liga – perdeu apenas com a Oliveirense (74-81) –, e aos triunfos na Taça de Portugal.

Já na Liga feminina, o treinador do mês voltou a ser Paulo Santos, técnico da equipa do Olivais de Coimbra, que repete a distinção alcançada no mês de janeiro, depois de registar cinco vitórias em outros tantos jogos.

Douvier MVP Entretanto, o extremo/poste da Ovarense, Bryce Douvier, foi o MVP da 1ª jornada da 2ª fase da Liga Placard, enquanto Pedro Catarino (MaiaBasket) foi o MVP nacional.

Autor: Vítor Ventura