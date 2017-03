Emprestado pelo Sporting aos alemães do Estugarda, Carlos Mané admite que vai torcer pela passagem do Benfica aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, no duelo com o Borussia Dortmund. Afinal, vinca, trata-se de uma equipa lusa.

"Vai ser um jogo muito difícil para as duas equipas. O Benfica tem jogado bem e desejo-lhe toda a sorte, apesar de ser do Sporting. Mas o Benfica é um clube português e espero que seja um grande jogo", frisou, em entrevista à Antena 1, deixando a receita para o sucesso do emblema da Luz: "O Borussia tem um contra-ataque muito bom, é uma das melhores equipas da Europa, e o Benfica tem de ter cuidado com isso. Tem de continuar a jogar bem para assustar o Borussia na sua casa." O dianteiro acredita que "com sofrimento, o Benfica pode seguir em frente". "Tem de correr muito. Os alemães correm muito e vai ser um grande jogo", rematou o internacional sub-21.