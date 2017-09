Continuar a ler

O presidente dos verde rubros avisou que os jogadores do Marítimo também jogam no relvado dos Barreiros e que ainda hoje o mesmo foi vistoriado e considerado utilizável.



Como tal, a confiança é de que a 1 de outubro, diante do Benfica, a situação estará ainda melhor, pois o Marítimo joga este fim de semana fora, o que dá uma semana extra para o 'tapete' se recompor.



"Ele já tem todas as condições. Para o jogo do Benfica, estará muito melhor. Não está nas condições ideais, mas vai estar em condições praticáveis. Provavelmente, estará muito melhor com a paragem após o jogo com o Benfica, em que vamos ter 25 dias para poder recuperá-lo à vontade", respondeu, revelando que será aplicado um tratamento diferente para chegar perto dos 80% de recuperação.



A possibilidade de jogar noutro estádio foi apenas e só colocada na partida com o Estoril-Praia, para a Taça da Liga, mas apenas para "dar mais tempo de recuperação à relva" e não por estar impraticável.



O técnico Daniel Ramos também mostrou-se seguro que a receção aos 'encarnados' será feita com melhores condições e lembrou que o relvado do Estádio do Marítimo chegou a ser reconhecido como "um dos melhores do futebol português" na época passada.



O presidente e o treinador do Marítimo afirmaram que o relvado do estádio estará em melhores condições quando receber o Benfica, a 1 de outubro, no jogo da oitava jornada da Liga NOS. Após as críticas feitas por Estoril, Rio Ave e Desportivo das Aves, que jogaram no Estádio do Marítimo nas últimas semanas, Carlos Pereira disse que tudo não passa de um "problema que não é problema"."É um falso problema, porque a relva do estádio tem sido acompanhada pela Liga. Ela poderá não estar nas melhores condições, mas não está impraticável. Normalmente, quem perde é quem tenta dar explicações, mas não explica o seu insucesso e critica sempre o sucesso dos outros. Isso já é normal no futebol e não me vou preocupar com essas críticas", afirmou aos jornalistas, à margem da comemoração dos 107 anos do clube madeirense.

Autor: Lusa