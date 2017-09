Continuar a ler

No que diz respeito aos confrontos entre Sporting e FC Porto, Xistra conta com três duelos na carreira. Os leões saíram vitoriosos de todos, com triunfos nas meias-finais da Taça da Liga em 2009 (4-1), na Supertaça de 2008 (2-0) e no campeonato de 2007/08 (2-0).



Já para a Madeira segue viagem Jorge Sousa, o melhor árbitro português da época transata. O portuense vai apitar a deslocação do Benfica para defrontar o Marítimo, enquanto o VAR será Luís Godinho. Esta será a segunda vez que Sousa irá dirigir um encontro das águias esta época, depois de ter sido nomeado para o Chaves-Benfica (0-1).



Chaves-Tondela - Árbitro: Bruno Paixão; VAR: Nuno Almeida

P. Ferreira-Moreirense - Árbitro: Gonçalo Martins; VAR: António Nobre

Portimonense-Aves - Árbitro: Tiago Martins; VAR: Bruno Esteves

Boavista-Feirense - Árbitro: Manuel Mota; VAR: Vítor Ferreira

Rio Ave-V. Setúbal - Árbitro: Rui Costa; VAR: Luís Ferreira

Sp. Braga-Estoril - Árbitro: Hélder Malheiro; VAR: Bruno Esteves

Sporting-FC Porto - Árbitro: Carlos Xistra; VAR: Hugo Miguel

Belenenses-V. Guimarães - Árbitro: Vasco Santos; VAR: Manuel Oliveira

Carlos Xistra vai dirigir o Sporting-FC Porto, primeiro clássico da temporada e jogo grande da 8.ª jornada da Liga NOS, que está agendado para domingo às 19:15 horas. No confronto entre os dois primeiros classificados, o árbitro da Associação de Futebol de Castelo Branco vai contar com a ajuda de Hugo Miguel nas funções de vídeo-árbitro. Recorde-se que o lisboeta está lesionado e só voltará a ser opção no fim-de-semana de 14/15 de outubro, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.Aos 43 anos, Xistra é o mais utilizado no campeonato como árbitro de campo esta temporada. O juiz apitou o Benfica-Sp. Braga (3-1), Estoril-V. Guimarães (3-0), Feirense-P. Ferreira (2-1), Sp. Braga-FC Porto (0-1), Marítimo-Aves (2-1) e Benfica-P. Ferreira (2-0). No seu histórico recente de clássicos, conta com nomeações para o Benfica-FC Porto da época passada (1-1), bem como para o Benfica-Sporting da temporada anterior (0-3).

Autor: Pedro Gonçalo Pinto