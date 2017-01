Continuar a ler

No grupo C, Bruno Paixão, de Setúbal, dirigirá o jogo entre Marítimo e Sporting Braga, e Manuel Mota, de Braga, entre o Rio Ave e Sporting Covilhã.Neste agrupamento, lidera o Marítimo, com quatro pontos, seguido de Sporting de Braga e Rio Ave, ambos com três, e Sporting Covilhã, com um e já sem hipóteses de apuramento.Para a 'final four', que se realizará no estádio Algarve, entre 25 e 29 de janeiro, já estão apurados Vitória Setúbal e Moreirense.Terça-feira, 10 janeiro:Paços de Ferreira-Vizela, Tiago Antunes (Coimbra)Vitória Guimarães-Benfica, Carlos Xistra (Castelo Branco)Quarta-feira, 11 janeiro:Marítimo-Sporting Braga, Bruno Paixão (Setúbal).Rio Ave-Sporting Covilhã, Manuel Mota (Braga).