Mal Carlos Xistra subiu ao relvado para realizar os exercícios de aquecimento, as bancadas do D. Afonso Henriques brindaram-no com uma assobiadela, lembrando a polémica da última época com Sérgio Conceição, então treinador dos minhotos. Recorde-se que, no final desse V. Guimarães-Benfica, em janeiro, Sérgio Conceição afirmou que o árbitro lhe tinha chamado "burro".