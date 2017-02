Continuar a ler

Ao longo de 14 anos, várias foram as propostas que chegaram à Luz para levar o defesa central, Luisão garante que nenhuma mexeu consigo. "Que me recorde não houve proximidade. Houve propostas como surge aqui no Benfica, mas o principal foco era a conversa que tinha olho no olho com o presidente do Benfica".



Também em jeito de retrospetiva, foi pedido ao capitão das águias para escolher o seu melhor momento na Luz. "Foram tantos momentos, se eleger um vou escolher muitos esquecer outros. Mas destaco todas as vezes que passamos no túnel, o caminho para o treino, o abraço às minhas filhas...", elencou.



A finalizar, Luisão reafirmou o sonho de vencer uma prova europeia. "O primeiro foco é o título mais próximo, que é o campeonato. Depois Taça e Liga dos Campeões. Ontem demonstrámos que estamos todos empenhados e é o grande sonho", concluiu.

Para lá do discurso feito na homenagem de que foi alvo esta quarta-feira, no Estádio da Luz , Luisão respondeu também aos jornalistas presentes, deixando várias respostas... curiosas. A primeira pergunta abordou a possibilidade de assumir em breve uma carreira enquanto dirigente do Benfica."Assim como quando saí do Brasil com um sonho, metas e objetivos. Talvez por estar perto dos 36 anos perguntam isso, mas o Luisão é jogador de futebol. Tenho metas de futuro, mas o meu foco total hoje é dentro do campo", assegurou o capitão encarnado, que opta por não tecer grandes comentários quando questionado sobre se há a possibilidade de terminar a carreira no Cruzeiro. "Sinto-me muito feliz aqui", frisou.

Autor: Fábio Lima