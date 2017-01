Se Danilo tem as portas de saída entreabertas, ainda que provisoriamente, também Carrillo poderá deixar o plantel já na presente janela de transferências.Tal comoadiantou oportunamente, a SAD está recetiva a abrir mão do internacional peruano mediante a chegada de uma boa proposta – Luís Filipe Vieira aponta a não menos de 15 milhões de euros – e o empresário do jogador vai trabalhando nesse sentido.