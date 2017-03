"Estou bem física e futebolisticamente", garantiu Carrillo esta segunda-feira, à chegada ao Peru, onde vai integrar a concentração da seleção do seu país nos jogos com a Venezuela (dia 23) e Uruguai (a 28), relativos à qualificação para o Mundial'2018.Em declarações ao 'La Republica', o extremo mostrou-se agradecido por ter voltado aos planos do selecionador, Ricardo Gareca, e prometeu corresponder. "Agora sinto que vou poder acrescentar algo à equipa. Neste momento ainda não tenho grandes informações sobre os nossos adversários, mas quando me juntar à concentração estou certo que a equipa técnica nos vai passar todas as informações", acrescentou o jogador do Benfica que ainda elogiou as escolhas feitas por Ricardo Gareca: "Estou contente e se estão aqui é porque têm feito coisas boas nos seus clubes. A hierarquia vai ajudar bastante".

Autor: João Soares Ribeiro