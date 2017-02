Continuar a ler

O percurso do extremo, de 25 anos, vinha sendo algo irregular, mas durante esse período, apurou o nosso jornal junto de fonte próxima do jogador, foi colhendo sempre manifestações de confiança por parte de Vitória e também dos companheiros, até à atuação que agora lhe abre as portas do regresso ao onze inicial na Champions.Na última receção ao Nacional, o camisola 15 foi suplente utilizado num jogo que Cervi viu da bancada e deu contra o Arouca o ‘salto’ para a titularidade – o reforço argentino não saiu do banco. Depois de amanhã, com Salvio apontado a voltar à equipa, Carrillo tem agora mais fôlego para se agarrar também ao onze inicial, até porque Zivkovic cumpre castigo e não poderá defrontar o Borussia Dortmund nesta 1ª mão dos ‘oitavos’ da Champions. A última vez que o peruano ouviu o apito inicial nas quatro linhas num jogo nesta prova foi já há quatro meses e meio, aquando da deslocação ao terreno do Nápoles (28 de setembro do ano passado).Os primeiros tempos de Carrillo com a camisola das águias não têm sido fáceis, mas o golo e a exibição do peruano, frente ao Arouca, mostraram que o grupo tem total confiança nele.Nos festejos que se seguiram à finalização de classe de Carrillo toda equipa se dirigiu ao jogador para com ele festejar efusivamente o momento, numa clara demonstração de apoio a um dos elementos que tem sido alvo de maior contestação, inclusive dos adeptos da equipa.Este parece ser já um ritual. Sempre que um dos elementos coloca termo a períodos negros, ou de seca, todos celebram a preceito. André Almeida, quando se estreou a marcar pelo Benfica, frente ao Leixões, tal como Rafa, diante do Tondela, sentiram total apoio do grupo.Um sentimento que o próprio Carrillo havia notado, quando assistiu Gonçalo Guedes no triunfo ao V. Guimarães, no jogo da Taça CTT, de Record deu conta na edição de 11 de janeiro e que recordamos ao lado. Até parecia ter sido ele o marcador.Ricardo Gareca, selecionador peruano, está "muito feliz" pela ascensão exibicional que André Carrillo tem vindo a apresentar ao serviço do Benfica. Em declarações a Record, refere "estar ao corrente da prestação" do avançado, assumindo que o bom momento do jogador o deixa satisfeito, pois é um daqueles elementos no qual tem demonstrado total confiança. Aliás, a imprensa peruana já anunciou que Gareca irá fazer, em breve, um novo périplo pela Europa, e ver o jogador do Benfica em ação é um dos objetivos da viagem ao Velho Continente.Recorde-se que Carrillo, embora na altura não viesse a apresentar um rendimento brilhante no Benfica, foi titular no duplo compromisso de apuramento para a Copa América, frente ao Paraguai e ao Brasil, no último mês de novembro. Algo que poderá voltar a repetir-se no próximo mês, nos jogos da seleção diante da Venezuela e do Uruguai.