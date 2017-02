Continuar a ler

Carrillo é um deles e confessa que quando "era um menino nunca" imaginou ver a sua foto num avião. "Os anos foram passando, as coisas foram acontecendo, e bem, e eu esforcei-me muito. Isto é importante para mim, para todos os outros e para o Benfica". "Estou super orgulhoso por representar o Benfica e, neste caso, a Emirates".Já Pizzi, outro dos jogadores que estão no novo aparelho, confessou-se também "orgulhoso por estar na frente do avião da Emirates". "É mesmo um orgulho enorme", desabafou o camisola 21 dos campeões nacionais.A cerimónia de apresentação do avião teve lugar no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e contou com a presença de Domingos Soares Oliveira , e também de David Quito, responsável pela marca em Lisboa. "A Emirates, na rota de Lisboa, transporta mais de 800 mil passageiros e esta marca, sendo global, associou-se a uma marca querida, como é o Benfica. Este é o caminho do sucesso", afirmou o representante da companhia aérea no nosso país.