A mudança de Gonçalo Guedes para o Paris Saint-Germain criou grande expectativa na comunidade portuguesa que reside na capital francesa, em especial na Casa do Benfica da cidade. O presidente Manuel dos Santos revelou a Record que pretende levar à associação o internacional português, mas espera autorização do PSG para que isso aconteça.

"Para nós, é um grande orgulho. O Paris Saint-Germain está agora entre os 10 clubes mais importantes da Europa e acreditamos que o Gonçalo vai ser um grande jogador. Tem todas as qualidades para isso", afirma.

O líder da coletividade com 307 sócios revela que os benfiquistas de Paris já estão a planear uma ida ao Parque dos Príncipes para apoiar o jogador formado no Seixal. "Não iremos neste [domingo, diante do Monaco], porque não deve ser ainda titular. Depois, como é um estádio com mais de 40 mil lugares, queremos organizar-nos para ficarmos bem localizados, pois só assim é que o Gonçalo vai perceber que tem ali uma claque de benfiquistas", adianta, contando que também está a ser pensada uma visita ao centro de treinos do PSG para manifestar o apoio ao jovem.