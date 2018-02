A Casa do Benfica de Vendas novas foi vandalizada na madrugada desta quinta-feira. A página daquela delegação das águias no Facebook deu conta do sucedido e associou o ato a adeptos do Sporting dada a inscrição."Esta madrugada a 'nossa' Casa foi alvo de vandalismo, perpetrado por um grupo de energúmenos intitulado 'Rapaziada 1906' afeto ao Sporting CP... tristeza de gente que não sabe estar...", pode ler-se na publicação.

Autor: Luís Miroto Simões